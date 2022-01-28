НБУ оценил влияние "ковидной тысячи" на рост ВВП

Введенная правительством программа выплаты вакцинированным придаст украинской экономике около 0,1% ВВП в год, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в Инфляционном отчете, опубликованном Национальным банком.

Программа "є-Підтримка" была введена в конце 2021 года для ускорения темпов вакцинации и поддержки наиболее пострадавших от карантина секторов экономики.

По оценкам НБУ, влияние программы на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,15% ВВП, что отразится преимущественно в 2022 году.

Заметим, что программа, прежде всего, направлена на книжные магазины, кинотеатры, спорт, внутренние перевозки, заведения культуры и концерты. Впоследствии пожилым людям разрешили покупать за полученную тысячу лекарства.

Регулятор отмечает, что частное потребление остается главным драйвером роста ВВП. Потребительские расходы продолжат активно расти (5-6% в год) на прогнозном периоде за счет увеличения реальных доходов населения.