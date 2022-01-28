В Гамбурге разбили окно Генконсульства Украины
Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию из-за повреждения здания неизвестными, сообщает Укринформ.
«В ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге. Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар», – пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло.
Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.
В МИДе отметили, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.