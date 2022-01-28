Лукашенко заявил, что не будет воевать на территории Украины

Александр Лукашенко после оглашения послания белорусскому народу и Национальному собранию, отвечая на вопросы из зала, противоречиво заявил во время трансляции БелТА в Ютубе, что в случае возможной войны с Украиной белорусская армия на территории Украины воевать не будет, сообщает Укринформ.

"Я не пошлю на чужую территорию (военных – ред.), воевать мы не будем" , – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности задействования белорусских военных в войне в Украине.

Правда, во фразе перед этим он упомянул о возможности войны на чужой территории.

"У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Придут убивать — получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны" , – сказал Лукашенко.

До того, в самом обращении к народу и парламенту Беларуси Лукашенко пообещал оказать военную поддержку России, если ее территория подвергнется агрессии.

Лукашенко также утверждает, что для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".

"Но мы – родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни – из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания" , – заявил Лукашенко.

Он утверждает:

"Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем".