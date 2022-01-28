Lufthansa возобновила ночевку в Киеве

27 января 2022 года немецкая авиакомпания Lufthansa возобновила ночную стоянку рейса LH 1492 Франкфурт-Киев в международном аэропорту Борисполь, сообщает УНИАН.

В то ж время, авиакомпания сократила время ночной стоянки, пишет Avianews.

Так, по данным flightradar24.com, 27 января самолет авиаперевозчика вылетел в Украину в 22:35 вместо 17:10 и приземлился в Киеве в 01:36. Обратно во Франкфурт судно вылетело почти на час раньше, чем должно было по расписанию — в 05:08 вместо 06:00.