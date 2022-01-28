Украинские мэры скоординировали подготовку теробороны - Кличко

Мэры городов – члены правления Ассоциации городов Украины обсудили вопросы координации усилий по подготовке территориальной обороны на местах и функционированию критической инфраструктуры в случае дальнейшей агрессии России, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Мы должны отработать алгоритм, как действовать при отключении мобильной связи и Интернета. Также должен быть обеспечен необходимый запас топлива для бесперебойной работы в автономном режиме генераторов, коммунальной техники." , – сказал мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко после заседания правления Ассоциации.

Он проинформировал мэров о том, как Киев готовится к ситуации возможной чрезвычайной ситуации и что для обеспечения защиты населения в столице создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, включающий в себя хранилища и сооружения двойного назначения. Также в Киеве развернули работу по созданию системы территориальной обороны. Ежемесячно 112-я бригада территориальной обороны проводит практические занятия с боевой стрельбой, а почти каждую субботу резервисты территориальной обороны собираются на занятия на добровольной основе.