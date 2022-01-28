Украинские мэры скоординировали подготовку теробороны - Кличко
Мэры городов – члены правления Ассоциации городов Украины обсудили вопросы координации усилий по подготовке территориальной обороны на местах и функционированию критической инфраструктуры в случае дальнейшей агрессии России, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.
"Мы должны отработать алгоритм, как действовать при отключении мобильной связи и Интернета. Также должен быть обеспечен необходимый запас топлива для бесперебойной работы в автономном режиме генераторов, коммунальной техники.", – сказал мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко после заседания правления Ассоциации.
Он проинформировал мэров о том, как Киев готовится к ситуации возможной чрезвычайной ситуации и что для обеспечения защиты населения в столице создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, включающий в себя хранилища и сооружения двойного назначения. Также в Киеве развернули работу по созданию системы территориальной обороны. Ежемесячно 112-я бригада территориальной обороны проводит практические занятия с боевой стрельбой, а почти каждую субботу резервисты территориальной обороны собираются на занятия на добровольной основе.
"Мы все хотим, чтобы чрезвычайных ситуаций не произошло. И очень надеемся, что дипломаты и политики приложат все усилия, чтобы разрешить ситуацию относительно вероятной дальнейшей агрессии России дипломатическим путем. Но каждый из нас должен работать над тем, чтобы наши города были готовы реагировать при худшем сценарии", - отметил Кличко.