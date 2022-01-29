Можно ли, чтобы слюна попадала на раны

Слюна – прозрачная жидкость, полтора литра которой образуется во рту ежедневно, на 99% она состоит из воды. Но лизать раны – не самая лучшая идея, сообщает 24 Канал.

Для чего нужна слюна

В основном ее вырабатывают три пары слюнных желез, которые расположены на внутренней стороне щек, под языком и челюстью. Слюна смягчает пищу, облегчает глотание и частично переваривает ее. Также она помогает чувствовать вкус – сухой язык не сможет определить, вкусная ветчина или нет.

Еще одна важная функция слюны в том, что она помогает предотвратить кариес: нейтрализует кислоты, которые производят бактерии, ограничивает рост патогенов во рту и смывает частички пищи. Слюнные ферменты также борются с инфекциями. Если выработка слюны снижается, это может привести к заболеваниям зубов и десен, язвам во рту и проблемам с пищеварением.

Антимикробный эффект слюны обеспечивают лактоферрин, лактопероксидаза, лизоцим и антимикробные пептиды. Благодаря им раны во рту обычно заживают гораздо быстрее, чем повреждения на коже. Но полость рта – далеко не стерильная среда, там полно различных микроорганизмов.

Через слюну могут передаваться бактерии и вирусы

Американская ассоциация стоматологов предупреждает, что через слюну могут передаваться микробы. Это происходит, когда люди целуются, пьют из одной бутылки, облизывают ложку или соску ребенка.

Через слюну можно передать, например:

риновирус;

вирус гриппа;

вирус Эпштейна-Барра;

герпес первого типа;

стрептококковые бактерии;

вирус гепатита В и С.

Конечно, антибактериальные вещества, которые есть в слюне, защитят нас от большинства инфекций при поцелуях. А вот укусы значительно опаснее. По статистике США, четверть из 250 тысяч человеческих укусов, то есть более 62 тысяч, оказываются инфицированными и требуют лечения антибиотиками.

Не надо лизать раны

Несмотря на антибактериальные свойства слюны, зализывание ран может быть опасно. Еще хуже, если рану оближет кошка или собака. Один мужчина потерял обе голени, нос и пальцы на обеих руках после того, как его рану зализал пес. Другой женщине тоже не повезло: она потеряла левую ногу ниже колена, части правой стопы и всех пальцев на руках и ногах после того, как ее щенок облизал ожог на ноге.