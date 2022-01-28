ОАСК зарегистрировал иск против Данилова

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск к Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, сообщает ЮрЛига.

Согласно информации пресс-службы суда, истцом указан Андрей Деркач.

Среди требований иска - признать противоправным бездействие Секретаря СНБО Украины, которое, по мнению истца, заключается в уклонении от нормативно-регламентированной совокупности последовательно осуществляемых действий по разработке, согласованию и организации процесса принятия Регламента СНБО.

Истец также просит суд обязать Секретаря СНБО осуществить все необходимые и предусмотренные законодательством действия по разработке проекта Регламента СНБО Украины, его согласованию и организации процесса принятия Регламента.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.