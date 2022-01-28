Запасы угля на ТЭС увеличились благодаря импорту из США и Колумбии

Ситуация с запасами угля улучшилась благодаря поставкам импортного угля из Колумбии и США, которые осуществляют преимущественно частные компании, сообщает Обозреватель.

"Из-за критически низких запасов угля накануне отопительного сезона эту зиму называли одной из наиболее сложных за всю историю Украины. В настоящее время благодаря морскому импорту ситуация немного улучшилась, но все равно далека от идеала" , – говорится в материалах издания "Экономическая правда".

В конце января на складах украинских ТЭС было около 700 тыс. тонн угля, что на 30% меньше гарантированных запасов.

"Однако в последние недели запасы на складах увеличиваются" , - отмечает издание.

С начала отопительного сезона Украина импортировала около 1 млн. тонн угля, из которых львиную часть компания ДТЭК. ДТЭК приобрела 9 судовых партий с углем из США и Колумбии и дополнительно законтрактовала еще 4 партии. Государственная "Центрэнерго" приобрела 5 судовых партий.