Потепление и много снега: погода на выходных 29-30 января

В эти выходные Украину ждет очередное потепление, а также снежная погода﻿ в большинстве регионов в субботу и по всей стране – в воскресенье.

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Итак, в субботу, 29 января, во всех западных, центральных, северных и восточных областях днем ожидается температура от -2°С до 2°С. На юге и в Крыму будет еще теплее – там днем обещают плюсовую температуру 1-5°С. Ночью практически во всех регионах ожидается температура от -2°С до 1°С, и только на западе показатели будут ниже – от -8°С на Закарпатье до 0°С на Волыни.

Осадки 29 января ожидаются в виде снега на севере, на востоке, в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также местами на западе. В Крыму и местами на юге ожидается дождь. Кроме того, во всех регионах, кроме запада, ожидается гололедица. На востоке, на юге и в Крыму ожидается ветер около 14-22 км/час в среднем, в Одесской области и местами на полуострове возможны шквалы до 25-29 км/час. Во всех центральных, западных и северных областях будет более ветрено – до 18-25 км/час, в Черниговской области и местами на западе возможны шквалы до 29 км/час.

В воскресенье, 30 января, во всех западных, северных, восточных, а также в большинстве центральных и южных областей ожидается температура от -1°С до 3°С днем и от -7°С до -2°С ночью. А вот в Винницкой и Одесской областях, а также в Крыму будет наиболее тепло – там обещают около 2-5°С днем и от -4°С до -1°С ночью.

Снег 30 января ожидается по всей территории Украины без исключений. Кроме того, во всех регионах, кроме востока и центра страны, ожидается гололедица. Также в большинстве регионов, а именно во всех центральных, западных, северных областях и в Крыму ожидается сильный ветер – до 18-32 км/час в среднем, на западе и в Крыму местами возможны шквалы до 36-40 км/час. На востоке и на юге страны будет поспокойнее – около 14-25 км/час в среднем, в Харьковской области возможны шквалы до 29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 29-30 января, в связи со снегопадами и вьюгами, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В столице Украины, Киеве﻿, 29-30 января ожидается температура воздуха от -5°С до 3°С в течение дня, сильный ветер 18-29 км/час и гололедица.