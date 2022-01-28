"Энергоатом" усиливает защиту своих АЭС

НАЭК "Энергоатом" учитывая политическую ситуацию подготовил приказ об усилении защиты подведомственных ему ядерных объектов и их инфраструктуры. Об этом заявил глава компании Петр Котин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы вводим специальный приказ, чтобы усилить безопасность на всех наших ядерных объектах и их инфраструктуре. Он будет, конечно, предусматривать дополнительные меры по физической защите объектов. Конечно, мы будем усиливать эти меры. И в случае необходимости выделять дополнительное финансирование" , – сказал Котин в комментарии "Энергореформе" в ходе посещения Централизованого хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

По его словам, сейчас на АЭС совместно правоохранительными органами отрабатываются все необходимые для повышения безопасности мероприятия.

"Это организационные меры. Что касается дополнительного финансирования вопросы решаются в рамках протоколов безопасности, которые подписываются с Национальной гвардией и другими соответствующими органами, в частности, СБУ. Сейчас как раз по всем атомным станциям эта работа проводится" , – пояснил Котин.

Относительно ЦХОЯТ глава НАЭК отметил, что по нему принимаются также все необходимы меры защиты.