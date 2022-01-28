Зеленский встретился с иностранными журналистами: основные заявления

В пятницу вечером состоялся брифинг Президента Украины Владимира Зеленского с представителями иностранных СМИ. На пресс-конференции поднимались такие вопросы, как угроза вторжения РФ, отношения страны с союзниками, эвакуация дипломатов из Украины, экономика страны.

Президент призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

"Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил в начале еще 2021 года, когда говорилось еще о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение, тогда нас поддержали и Соединенные Штаты, и наши европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений" , – сказал Зеленский.

"Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мо﻿билизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника" , - отметил Президент.

Глава государства заявил, что паника, вызванная сообщениями о возможном наступлении России на Украину, нанесла украинской экономике ущерб в размере 12,5 млрд грн.

"У нас было рекордное ВВП в прошлом году, оно выросло, 6,5 млрд новых инвестиций в 2021 году. Но после начала такой информационной кампании, из Украины вывели 12,5 млрд средств. Мы стабилизируем нашу валюту из госрезервов. Это очень дорого стоит нашей стране" , — сказал Зеленский.

О какой валюте идет речь, он не уточнил, но, очевидно, имелась в виду гривна.

Президент Украины также прокомментировал распространенную американскими медиа информацию о якобы "напряжении" во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

"У нас нет недоразумений с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот и все" , - ответил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что народ должен доверять своей армии, президенту и спецслужбам.

Украинский лидер упрекнул Российскую Федерацию за проведение военный учений на границе с нашей страной. По его словам, соответствующее решение агрессора является не только рисковым, но и не безопасным, а также не сопоставляется с заявлениями Кремля о том, что Россия якобы не намерена нападать на Украину.

Президент также призвал иностранных лидеров к откровенности по вопросу членства в НАТО.

“Мы говорим о гарантии безопасности. Когда мы говорим о НАТО, мы должны глубже говорить об этом вопросе. Я знаю, что этот вопрос очень не нравится многим. Некоторым, скажем так, членам НАТО. Но мы хотим конкретики. На что нужно рассчитывать. Поэтому НАТО — это гарантии безопасности, это первый вопрос, а второй вопрос — это уровень нашей армии” , — заявил Зеленский.

Глава государства также прокомментировал позицию Германии по "Северному потоку-2"

"Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас (Германии - ред.) были на границе эти (российские - ред.) войска, вы бы делали с ними (Россией - ред.) этот "Северный поток-2"? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она?" , - сказал Зеленский.

Президент также считает, что все сотрудники посольств и дипломаты должны быть в Украине.

"Да, я считаю, что это ошибка (выезд иностранных дипломатов из Украины – ред.). Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств почтенных государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины" , - отметил Президент.

"Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. Я считаю, что у нас не "Титаник", Украина идет вперед" , - подчеркнул глава государства.

Зеленский также назвал цинизмом приглашение главы МИД России Сергея Лаврова посетить Москву или другие города России для переговоров. При этом Зеленский указал, что никакого формата встречи с российскими представителями не боится.