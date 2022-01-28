Совет нацбезопасности Польши единогласно поддержал Украину

В Польше после заседания Совета национальной безопасности заявили о единстве политических сил в деле Украины, сообщает Европейская правда.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что все приглашенные на заседание Совета национальной безопасности политические партии выступили единым фронтом в поддержке Украины, информируют польские СМИ.

"Я хотел бы поблагодарить всех политических сил за ответственное и патриотическое отношение" , – сказал он.

По его словам, встреча была конструктивной и все приглашенные имели возможность высказаться.