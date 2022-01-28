Совет НБ Польши единогласно поддержал Украину
В Польше после заседания Совета национальной безопасности заявили о единстве политических сил в деле Украины, сообщает Европейская правда.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что все приглашенные на заседание Совета национальной безопасности политические партии выступили единым фронтом в поддержке Украины, информируют польские СМИ.
"Я хотел бы поблагодарить всех политических сил за ответственное и патриотическое отношение", – сказал он.
По его словам, встреча была конструктивной и все приглашенные имели возможность высказаться.
"Подробностями поделиться не могу, поскольку информация, предоставленная во время встречи, была конфиденциальной", – подытожил Дуда.