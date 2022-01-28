США не рассматривает всерьез отключение РФ от SWIFT - Bloomberg

США в настоящее время не рассматривают всерьез идеи санкций в отношении России, затрагивающие доступ к SWIFT или экспорт нефти и газа, сообщает в пятницу агентство Bloomberg, сообщает Интерфакс-Украина.

"США и Европейский союз работают над пакетом санкций, который включал бы в себя ограничение возможностей Москвы конвертировать валюту" , - передает оно.

При этом, агентство отмечает, что варианты с санкциями в энергетическом секторе и с ограничением доступа к системе SWIFT все же обсуждаются, однако по словам источника, "это (темы этих санкций - ИФ) лишь периодически всплывает на переговорах между администрацией и банками, поскольку они уточняют, насколько возможно применение этой меры".

Также агентство сообщает, что вариант с системой SWIFT считается самой тяжелой мерой, и вызывает большие разногласия среди участников обсуждения разных вариантов санкций против РФ.

Ранее Bloomberg также сообщило, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны по теме возможных ограничительных мер против России. По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в администрации США обеспокоены возможными "побочными эффектами" от санкций, аналогичными тем, что произошло в 2018 году, когда антироссийские санкции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.