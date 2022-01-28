В Украину прибыла партия боеприпасов от США

В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. В этот раз для Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины" , - написал Министр бороны Украины Алексей Резников в Twitter.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next ???????? planes with military-technical assistance to strengthen ???????? defense capabilities! ????????????????????@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Ранее в Минобороны заявили, что США передадут военную помощь Украину военной помощи до 45 самолето-рейсами.