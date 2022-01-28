В Украину прибыла партия боеприпасов от США
В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. В этот раз для Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины", - написал Министр бороны Украины Алексей Резников в Twitter.
Ранее в Минобороны заявили, что США передадут военную помощь Украину военной помощи до 45 самолето-рейсами.