Россияне задержали двух украинских рыбаков
Российская Федерация незаконно задержала двух граждан Украины, не предоставив официальную информацию об этом уполномоченным органам Украины. Заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Интерфакс-Украина.
"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Азовское море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники возле города ЧЩелкино, о чем не была проинформирована украинская сторона", - написала Денисова в телеграмм-канале.
По факту полицией Херсонской области было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 (насильственное исчезновение) УК Украины.
Денисова подчеркнула, что задержание рыбаков противоречит всем международным нормам права, и призвала уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову предпринять меры для освобождения незаконно задержанных украинцев.