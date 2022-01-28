В Черном море россияне задержали двух украинских рыбаков

Российская Федерация незаконно задержала дву﻿х граждан Украины, не предоставив официальную информацию об этом уполномоченным органам Украины. Заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона" , - написала﻿ Денисова в телеграмм-канале.

По факту полицией Херсонской области было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 (насильственное исчезновение) УК Украины.

Денисова подчеркнула, что задержание рыбаков противоречит всем международным нормам права, и призвала уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову предпринять меры для освобождения незаконно задержанных украинцев.