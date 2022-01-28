Генсек ООН призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к соблюдению олимпийского перемирий во время предстоящих в Пекине Игр, сообщает ТАСС.

"На фоне распространения конфликтов и напряженности олимпийское перемирие представляет собой шанс преодолеть разногласия и найти путь к устойчивому миру. Я призываю всех соблюдать перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года и прекратить враждебные действия во время их проведения" , - говорится в заявлении, распространенном в пятницу офисом Гутерриша.