Кулеба встретился с американскими конгресменами

В пятницу, 28 января, прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и делегации Конгресса США. Стороны затронули вопросы комплексного сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации, сообщает Деловая столица.

Как информирует пресс-служба МИД, во время встречи Кулеба отметил единство международного сообщества и Украины, которое является ключевым фактором сегодня в сохранении и защите мира. Также министр отметил, что визит высокопоставленных иностранных гостей в Украине играет немалую роль в сдерживании агрессии со стороны России.

"Украина имеет надежную двухпартийную поддержку США на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Мы благодарны за эту многолетнюю и единодушную позицию обеих партий Конгресса США" , — заявил Дмитрий Кулеба.

О чем говорили стороны:

воплощение комплексного пакета сдерживания Российской Федерации;

укрепление международной коалиции в поддержку Украины;

пакет жестких санкций против России;

углубление взаимодействия безопасности с нашей страной;

поддержка со стороны США и партнеров стабильности экономики и финансовой системы Украины.

Как отметил Кулеба, единственный способ, которым Российская Федерация может доказать собственное нежелание относительно полномасштабного вторжения на территорию Украины является продолжение ею дипломатических переговоров.