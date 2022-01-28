Украина заработала на экспорте подсолнечного масла $1 млрд

По итогам 2021 года экспорт подсолнечного масла из Украины сократился на 15,2%, до 5,13 млн тонн. Одновременно в денежном выражении показатель вырос на 20%, или $1,07 млрд по сравнению с 2020-м, сообщает UBR.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укролияпром".﻿ В прошлом году выручка от экспорта составила $6,4 млрд. Основными импортерами остались страны ЕС – 32%, Индия – 30,5%, Китай – 15,3%. Продажи подсолнечного масла в общем экспорте товаров из Украины занимают 9,4%, в экспорте с/х продукции и продтоваров – 23,1%.