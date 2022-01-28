Стрельба на "Югмаше": Рябчук в суде признал вину

Служащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, устроивший 27 января стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре и убив пятерых и ранив еще пятерых человек, извинился в суде и признался в содеянном, сообщает Украинская правда.

"Ваша честь, мне искренне жалко тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время в ночь с 26 на 27 января. Мы после задержания с прокурором и следователем провели допрос, на котором я до поздней ночи все сказал и рассказал, после того как я добровольно сдался (в руки полиции – ред.) Мое единственное желание: не отправляйте меня на гауптвахту, а в следственный изолятор" , - цитирует hromadske слова подсудимого из зала Кировского районного суда города Днепра.

По словам адвоката Рябчука, обвиняемый не хочет возвращаться в то место, "где над ним издевались".

Сторона обвинения в ходатайстве просит суд избрать Рябчуку содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Кроме того, прокурор просит держать подозреваемого под арестом на гауптвахте по месту несения военной службы.

По мнению прокуроров, Рябчук может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей, представителей пострадавших, следователей и экспертов в следствии.