Зеленский поблагодарил Бренсона за поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бизнесмена Ричарда Бренсона и представителей мирового бизнеса за поддержку Украинского государства, сообщает Интерфакс-Украина.
"Спасибо Ричарду Бренсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, очень важен" , - написал Зеленский в Twitter в пятницу вечером.