"Ювентус" подписал нападающего за 75 млн евро

Туринский "Ювентус" завершил подписание нападающего "Фиорентины" и сборной Сербии Душана Влаховича, сообщает УНИАН.

Выступать Влахович будет под седьмым номером, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что "фиалки" получат за центрфорварда 75 млн евро, а сам нападающий будет зарабатывать в Турине 7 млн евро за сезон. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Интересно, что Влахович подписал контракт со "Старой синьорой" в день своего рождения. Сегодня, 28 января, Душану исполнилось 22 года.

За "Фиорентину" в нынешнем сезоне Влахович сыграл 24 матча во всех турнирах, записав себе в актив 20 забитых голов и 4 результативных передачи.

Душан Влахович: карьера