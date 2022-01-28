Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира за 2022 год, сообщает Укринформ.

Об этом написал в Tвиттере Франак Вячорка, советник по иностранным делам офиса Светланы Тихановской.

«Норвежские парламентарии Боллестад и Элвенес номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу» , - написал Вячорка.

Олауг Боллестад возглавляет Христианско-демократическую партию Норвегии, Хорек Элвенес является депутатом норвежского парламента от Консервативной партии.

В 2021 году Тихановскую также выдвигали на Нобелевскую премию мира.