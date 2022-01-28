Зеленский встретился с иностранными послами

Президент Владимир Зеленский встретился с послами и попросил их не уезжать из Украины на фоне угрозы российского вторжения, сообщает Украинская правда.

"Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Самое простое – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами бок о бок. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие – многозначительное и красноречивее тысячи слов. Я благодарен тем государствам, которые уже заявили о готовности предоставить Украине именно такую ​​поддержку. Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания" , - цитирует слова Зеленского пресс-служба﻿ Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует с 2014 года. В то же время он заверил, что руководство государства осознает все риски нынешней ситуации.

По мнению президента, содействие паническим и тревожным настроениям наносит Украине не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия.

Кроме того, он поблагодарил партнеров и союзников за оказание военной, экономической и политической поддержки.

На мероприятии присутствовало 80 послов иностранных государств и руководителей представительств международных организаций. Перед послами также выступили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которые заверили, что Украина нуждается в политической поддержке от Запада и стабильности экономики для уверенности инвесторов.