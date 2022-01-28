Зеленcкий обсудил с Макроном "нормандский" формат
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон вечером в пятницу, 28 января, провели телефонные переговоры, темой которых стала встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки", сообщает Корреспондент.
"Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы Нормандского формата - это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - написал глава Украинского государства в Instagram.
Кроме того, Зеленский отметил участие Макрона в восстановлении переговорного процесса в нормандском формате.
"Сказал по телефону Эммануэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников N4 возможной. Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", - заявил украинский президент.