Зеленcкий обсудил с Макроном "нормандский" формат

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон вечером в пятницу, 28 января, провели телефонные переговоры, темой которых стала встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки", сообщает Корреспондент.

"Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы Нормандского формата - это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается" , - написал глава Украинского государства в Instagram.

Кроме того, Зеленский отметил участие Макрона в восстановлении переговорного процесса в нормандском формате.