Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении огня

Кыргызстан и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь, отвести дополнительные силы и средства, которые были ранее стянуты к границе, и открыть движение по трассе Батке, сообщает Корреспондент.

Согласно информации местных СМИ, переговоры провели глава Баткенской области Кыргызстана Абдыкарим Алимбаев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

Они также договорились организовать совместное патрулирование приграничных районов стражами порядка двух стран для недопущения конфликтов.

По состоянию на утро 28 января ситуация на границе характеризуется как стабильная. Пострадали 11 граждан Кыргызстана. Они доставлены в Баткенскую областную больницу. С таджикской стороны сообщается о 17 пострадавших.