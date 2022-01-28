"Днепровского стрелка" отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии Артему Рябчуку. Он вчера устроил стрельбу на территории предприятия "Южмаш" в Днепре, убив пятерых и ранив еще столько же людей, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Кировский районный суд Днепра решил отправить Артема Рябчука под стражу без альтернативы внесения залога. Он будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года.

Сторона обвинения просила суд отправить Рябчука на гауптвахту, но суд решил, что нацгвардейца следует отправить в СИЗО.