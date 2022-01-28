Ляшко озвучил статистику госпитализаций с Омикроном

Штамм Омикрон быстро распространяется, однако доля госпитализированных с ним на треть меньше, чем у пациентов с Дельтой, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«При необходимости госпитализации, частота которой при Омикроне по меньшей мере на треть меньше, чем при Дельте, сформированная сеть заведений будет готова принять пациента на одну из почти 70 тысяч уже выделенных коек с кислородом. И особое внимание мы в этой волне уделяем готовности детских больниц к госпитализации больных COVID-19. Из-за способности нового штамма Омикрон к быстрому распространению соответственно растет и доля заболевших среди наиболее активного населения - молодежи и детей, которые большую часть своей жизни проводят в больших коллективах или в кругу друзей» , - сказал Ляшко.

Он добавил, что, по данным научных исследований, Омикрон более активно размножается в верхних дыхательных путях, и это одна из причин более стремительного распространения вируса.