Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака

Настройтесь на то, что планы будут быстро меняться. И вообще, с вами могут происходить разные неожиданности – смешные, нервирующие, но не катастрофические. Лучшее средство от всего происходящего – здоровый юмор. Если планы меняются, это может быть к лучшему, сообщает Сегодня.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 января для Овнов: пусть сейчас и выходной, у вас будет много дел. День связан с чувством долга, ответственностью. Чтобы осуществить все, что запланировано, нужно стараться. Под лежачий камень вода не течет.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 928 января для Тельцов: перед вами открывается какая-то перспектива. Или же вам в голову пришла потрясающая мысль. Жалко, осуществить задуманное сразу же, у вас не получается. Зато все это можно обсудить с друзьями. Возможно, подобное обсуждение поможет вам лучше во всем разобраться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 января для Близнецов: вероятны удачные покупки, выгодное осуществление финансовых дел. Сегодня может получить подарок. У вас неучтойчивое настроение – вы то радуетесь, то грустите. Может быть, вас что-то гложет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января для Раков: ваши желания должны исполниться. Сегодня почувствуете подъем и даже азарт. Сумеете убедить партнеров в оптимальном для себя решении. Самочувствие должно улучшиться. В любви вам сегодня тоже повезет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 29 января для Львов: сейчас период легкого спада активности. Вещи, которые так волновали вас в минувшие дни, теперь кажутся незначительными, неинтересными. Будете лениться. День обещает удачу в мелких делах, особенно, домашних, связанных с хозяйством. Вам будут говорить комплименты.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 января для Дев: наверное, вы долго ждали этих выходных. Конец недели у вас выдался беспокойным. Наконец, появляется свободное время. И наверняка у вас мысль провести эти выходные ярко и так, чтобы взбодриться, отвлечься от рутины. У вас все получится. Вам нужна сегодня компания. Плохое решение сидеть в одиночестве дома.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 января для Весов: у вас будет хорошее настроение, особенно, если вы будете проводить время в кругу семьи, друзей. Возможны покупки – приобретете нечто красивое и практичное. Могут быть новости от родителей. День закончите с мыслью, что ваш дом – ваша крепость.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 29 января для Скорпионов: у вас сейчас усиливается интеллектуальная активность. Будете планировать следующую неделю, что-то советовать друзьям и решать головоломки. Удача будет сопутствовать в поездках.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 29 января для Стрельцов: вы должны сегодня планировать свой день и обдумывать все, что собираетесь сказать. Тогда результаты ваших усилий превзойдут ожидания. Но легкомысленность приведет к потерям. Вероятны покупки, а также денежные поступления.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 января для Козерогов: в предыдущие дни вы могли столкнуться с препятствиями в делах. Или же речь просто об эмоциональном кризисе. Удача возвращается к вам. Ощутите подъем, вдохновение, оптимизм. Произойдет сразу несколько приятных вещей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 29 января для Водолеев: можете найти потерянную вещь, узнать нечто новое и полезное. Все в общем-то хорошо, кроме того, что старый друг или человек, который вам начал нравится, избегает общения с вами. Возможно, это только так кажется. В любом случае лучше не выводить человека на откровенный разговор именно сегодня. Также старайтесь умерить свои траты.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января для Рыб: вам кто-то из друзей поднимет настроение, подкинет интересную идею или по крайней мере отпустит шутку, которая "сделает ваш день". Вас ждут успехи в работе, особенно коллективной и удача в поездках. Могут прийти новости издалека.