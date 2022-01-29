Появилась еще одна теория вымирания видов на Земле

К вымиранию видов животных и птиц на Земле причастны люди. Именно они непосредственно или косвенно были виновны в исчезновения ряда живых существ на планете, сообщает Обозреватель.

Как пишет Livescience, еще недавно в небе кружили Странствующие голуби (Ectopistes migratorius), которые из-за своего количества больше походили на тучи, перемещаясь с места на место. Однако люди начали коммерческую охоту на на этих пернатых в 19 веке, и к 1914 году они полностью вымерли.

"Странствующие голуби – яркий пример того, как быстро и эффективно люди могут уничтожить даже самые распространенные виды" , – сказано в статье.

Также к вымиранию видов причастны животные. Однако в этом случае есть условие – они должны быть перемещены в несвойственную для них среду обитания. И тут опять "срабатывает человеческий фактор".

"Некоторые животные способны к межвидовому истреблению, если люди помещают их не в то место, и они становятся инвазивными видами, которые наносят экологический или экономический ущерб своей неродной среде. Например, бирманские питоны (Python bivittatus) из Азии пожирают все, что движется в заповеднике Эверглейдс во Флориде (США). По данным Музея естественной истории Флориды, местная популяция питонов начиналась как выпущенные и сбежавшие домашние животные" , – приводят пример авторы статьи.

Как рассказал британский профессор биологии Тим Блэкбернт, наиболее характерным примером инвазивных видов является домашняя кошка.

"Кошки способствовали исчезновению десятков разновидностей птиц" , – сказал он.

Так, Блэкбернт привел пример исчезновения крапивника с острова Стивенс (Traversia lyalli) в Новой Зеландии. Он считает, что птицы исчезли именно из-за завезенных туда кошек.

Он также отметил, что по данным Американской организации по охране птиц, кошки являются непосредственной причиной гибели ряда видов птиц в США и Канаде.

"Люди несут ответственность за перемещение хищных кошек и гигантских змей по планете. Все, что они сделают после этого, будет нашей виной", – подчеркнул Блэкбернт .

По словам профессора, животные, как правило, естественным образом рассредоточиваются по близлежащим районам, где виды в целом схожи и, следовательно, соответствующим образом реагируют друг на друга, поэтому неравносильных столкновений обычно не бывает, в отличие от переселения, инициированного человеком.

Ученый подчеркнул, что он не знает ни одного примера естественного вторжения животных, когда один вид поглощал другой до полного исчезновения.

По его словам, люди явно ведут виды к вымиранию посредством таких действий, как чрезмерная охота, разрушение среды обитания и интродукция инвазивных видов.