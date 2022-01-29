Россия перебросила в Беларусь ракетный дивизион "Панцирь-C"
Россия перебросила на учения в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", сообщает Корреспондент.
"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Так, дивизион Панцирей-С включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.
Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) Беларуси и России.