Львовская область еще больше ужесточает карантин с 31 января

В связи с новой вспышкой коронавируса на территории Львовской области, с 31 января в регионе ужесточают карантин. Ограничения будут касаться, в первую очередь тех, кто не прошел полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает Обозреватель.

С понедельника, 31 января будут запрещены:

посещение мест общественного питания (бары, рестораны, кафе), заведения будут работать только в режиме заказа на вынос;

работа непродовольственных рынков;

работа спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других мест для спортивного досуга.

Исключения относятся только к тем случаям, когда и посетители и сотрудники локации имеют сертификат о прохождении полного курса вакцинации или ПЦР-тест с негативным результатом.

Посещение таких мест массового скопления людей, как театры, музеи, кинотеатры, ночные клубы и так далее, будут доступны только для вакцинированных граждан, которые могут подтвердить это соответствующим документом. В качестве альтернативы COVID-сертификатам может быть заключение врача о выздоровлении от коронавируса, подтвержденного в приложении "Дія".