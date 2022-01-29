Двое людей погибли вследствие наезда поезда во Львовской области

Два человека погибли во Львовской области вследствие наезда поезда минувшей ночью, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Львовской ОГА, инцидент произошел в 02:15 в городе Пустомыты на перегоне Щирец-Глинная Навария.

"Поезд №46 сообщением "Ужгород-Лисичанск" травмировал двоих человек: 41-летнюю женщину, погибшую на месте инцидента, и 52-летнего мужчину, который скончался от полученных травм в больнице" , – указано в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.