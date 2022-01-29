Как отказ от сахара отразится на внешности и повлияет на здоровье

Эксперты в области нутрициологии рассказали, что будет, если сократить или вовсе отказаться от употребления сахара и содержащих его продуктов в месяц. В этом случае уменьшение массы тела и улучшение состояния зубов далеко не все положительные изменения, которые произойдут с организмом за это время, сообщает Країна здоров'я.

Конечно, самые очевидные изменения произойдут с собственным отражением в зеркале. Отмечается, что исключение продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара может помочь похудеть, особенно если при этом еще придерживаться питания, богатого питательными веществами, белками и клетчаткой.

Также отказ от сахара поможет защитить зубы, поскольку сладости увеличивают риск развития кариеса и заболеваний десен как у детей, так и у взрослых. Это связано с тем, что бактерии в полости рта расщепляют сахар, в результате чего образуется кислота, повреждающая поверхность зубов. Правда, речь идет о долгосрочной перспективе. Отказ от сахара на 30 дней вряд ли повлияет на здоровье зубов.

При этом ряд исследований показывает, что чрезмерное потребление добавленного сахара повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Потребление продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара также связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они повышают АД, уровень триглицеридов и "плохого" холестерина. В то время как диеты, ограничивающие потребление добавленного сахара, значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень триглицеридов и "плохого" холестерина.