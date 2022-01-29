"Желтыми" остаются только 7 регионов Украины

По состоянию на 29 января Минздрав относит две области Украины к красному уровню эпидемической опасности и 16 – к оранжевому, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Красными" в Украине являются две области – Ивано-Франковская и Ровенская.

"Оранжевые" регионы: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.

"Желтыми" остаются только город Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (1917 при норме до 75 на 100 тысяч населения), а также Сумской (1409) и Тернопольской (1252) областях.

Вместе с тем показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одной области.