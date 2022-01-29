В 2021 году недоиспользовали почти 54 миллиарда бюджетных средств

По результатам 2021 года Государственной казначейской службой осуществлено бюджетных расходов на сумму 1,49 триллиона при плане в 1,54. Таким образом сумма неизрасходованных средств равна 53,8 миллиарда, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные ГКСУ.

При этом есть 19 бюджетных программ, на которые планировались потратить бюджетные средства, однако по итогам года использование средств по ним вообще не осуществлялось. Общая сумма таких программ составляет 2,5 млрд. грн. Самыми крупными из них являются: