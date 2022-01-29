Камалии стало хуже: у певицы диагностировали новые болезни
Популярная украинская певица Наталья Захур, известная как Камалия, оказалась в больнице из-за осложнений от гриппа и коронавируса. Певица лежит под капельницами. Накануне у нее диагностировали новые заболевания, сообщает Обозреватель.
На своей странице в TikTok Камалия опубликовала видеоролик из больничной палаты и показала себя в койке. Также она назвала свой полный диагноз.
"Усиленная терапия при двустороннем воспалении легких, фронтите, гайморите и синусите", – написала звезда в кадре.
Артистка предстала с макияжем и собранными назад волосами. Она продемонстрировала стойку, полную флаконов инъекций, которые получает, и показала себя в ингаляционной маске.