Камалии стало хуже: у певицы диагностировали новые болезни

Популярная украинская певица Наталья Захур, известная как Камалия, оказалась в больнице из-за осложнений от гриппа и коронавируса. Певица лежит под капельницами. Накануне у нее диагностировали новые заболевания, сообщает Обозреватель.

На своей странице в TikTok Камалия опубликовала видеоролик из больничной палаты и показала себя в койке. Также она назвала свой полный диагноз.

Камалия показала себя в ингаляционной маске. Источник: Скриншот

"Усиленная терапия при двустороннем воспалении легких, фронтите, гайморите и синусите", – написала звезда в кадре .

Камалия получает множество инъекций. Источник: Скриншот

Артистка предстала с макияжем и собранными назад волосами. Она продемонстрировала стойку, полную флаконов инъекций, которые получает, и показала себя в ингаляционной маске.