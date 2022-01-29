Премьер-министр Польши посетит Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, встретится в Киеве с президентом и премьер-министром Украины Владимиром Зеленским и Денисом Шмигалем, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер правительства Республики Польша Петр Мюллер.

"Премьер Матеуш Моравецкий встретится во вторник в Киеве с президентом и премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сберечь мир в Европе" , - написал Мюллер в Twitter.

Он подчеркнул, что Польша поддерживает Украину в действиях, направленных на предотвращение вторжения России.