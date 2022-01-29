Какая скорость смертельно опасна при ДТП
Древние истины об опасности, которую несет превышение скорости, сегодня мало кого поражают по-настоящему. Многим жителям современного оцифрованного мира хотелось бы увидеть конкретные значения: какая скорость смертельно опасна при ДТП, сообщает 24 Канал.
Следует сказать сразу: точных цифр скорости, которая лишает человека жизни, вам никто не назовет. Поскольку факторов, которые влияют на последствия ДТП, очень много, и скорость – лишь один из них, хотя далеко не последний. Но более или менее точные значения есть, и их действительно стоит знать.
Убивает не скорость, точнее, не только она. Скорость движения автомобиля (или другого транспорта) опасна, так как ее увеличение влияет на безопасность сразу из-за нескольких причин:
- Больше вероятность ДТП. Чем больше показывает спидометр, тем больше риск попасть в аварию – хотя бы потому, что “быструю” машину сложнее заметить на дороге другим участникам движения или труднее остановить ее водителю.
- Нехватка времени. На большой скорости у водителя меньше времени, чтобы среагировать на замеченную опасность.
- Более тяжкие последствия. Организм человека имеет определенный запас прочности при сопротивлении нагрузкам во время ДТП. Но всему есть предел – и травмы, полученные от ударов по телу при столкновении с достижением определенной скорости, становятся смертельными.
Следовательно, говорить о конкретной скорости, на которой в том или ином виде ДТП погибает человек, нельзя. Но определенные границы безопасного можно определить.
Для пешехода
Пешеход тяжело травмируется как от удара о кузов автомобиля, так и об асфальт или придорожные объекты – не зря же EuroNCAP насчитывает больше звезд тем машинам, которые после наезда “пытаются” удержать пешехода на капоте. Выжить после удара машиной, которая двигалась на скорости более 40 км/ч, человеку очень непросто. А после наезда машиной при 60 км/ч выживает лишь 15% пешеходов.
Для велосипедиста
Как ни странно, велосипедист более уязвим, чем пешеход. Ведь из-за своего положения в седле он падает на дорогу с большей высоты и имеет больше шансов долететь до колес другого автомобиля. При том велосипедист как правило не имеет защитного снаряжения – шлема, наколенников и тому подобное. Одно слово, чтобы нанести человеку на велосипеде фатальные повреждения, машине достаточно ехать на скорости 40 – 50 км/час.
Для мотоциклиста
Судьба мотоциклиста тоже не завистливая, но он имеет на голове шлем, поэтому “боится” не столько падения на асфальт, сколько рикошета тела о сооружения на придорожной инфраструктуре или под колеса других машин. То есть жизнестойкость байкера в большой степени зависит от обстановки на дороге и скорости его мотоцикла. Но в любом случае столкновения даже стоящего мотоциклиста с машиной на скорости 60 км/ч будет достаточно для самых серьезных последствий.
Для водителя авто
Даже на 40 км/ч в гололед или дождь машина может слететь со своей полосы на встречную и “встретиться” там лоб в лоб с КамАЗом, который так же аккуратно движется на 40 км/час. И суммарной скорости сближения будет достаточно для летального исхода – так что смертельные 40 км/ч или нет?
Большую роль играет скорость и в момент бокового столкновения: при 65 км/ч выживает лишь 15 % водителей и пассажиров. В заключение следует отметить, что трудно рассуждать о последствиях ДТП в автомобиле – даже сверхсовременном – который побывал в значительном ДТП и проходил ремонт не на дилерской СТО. Дело не только в недостающих подушках безопасности, а в правильно восстановленной силовой структуре кузова, включая вклейку стекла.
Для непристегнутого водителя
Особая категория "смертников" – водители, которые не пристегиваются во время езды. Для них действуют свои, более строгие скоростные критерии: при столкновении с неподвижным препятствием такой водитель погибает уже при 50 км/ч. Потому что человек при этом бьется о лобовое стекло с силой до 3 тонн. Еще для сравнения: удар о торпедо и лобовое стекло непристегнутого тела на скорости 60 км/ч адекватен его падению с 5 – 6 этажа.
И напоследок еще одна короткая ремарка по поводу ремней безопасности: именно они считаются главным средством спасения людей в автомобиле в случае ДТП. Подушки безопасности – лишь вспомогательное средство (хотя тоже по своему эффективное). И более того, не пристегнутого человека может травмировать сама подушка, которая раскрывается навстречу лицу водителя или пассажира со скоростью свыше 300 км/ч! Именно поэтому на некоторых моделях при непристегнутом ремне эйбеги не срабатывают.
Рекомендация:
Садясь за руль, вы каждый раз берете на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь других людей. Об этом следует постоянно помнить, выбирая и скорость, и характер маневров. И имейте в виду, что помимо гибели в ДТП есть такая угроза, как тяжелое травмирование – и пренебрегать этим обстоятельством тоже не стоит. Тем более, что последствия травмирования могут быть пусть не смертельными, но все равно неисправимыми.