Древние истины об опасности, которую несет превышение скорости, сегодня мало кого поражают по-настоящему. Многим жителям современного оцифрованного мира хотелось бы увидеть конкретные значения: какая скорость смертельно опасна при ДТП, сообщает 24 Канал.

Следует сказать сразу: точных цифр скорости, которая лишает человека жизни, вам никто не назовет. Поскольку факторов, которые влияют на последствия ДТП, очень много, и скорость – лишь один из них, хотя далеко не последний. Но более или менее точные значения есть, и их действительно стоит знать.

Скорость – самый существенный фактор безопасности движения: она влияет и на вероятность ДТП, и его последствия

Убивает не скорость, точнее, не только она. Скорость движения автомобиля (или другого транспорта) опасна, так как ее увеличение влияет на безопасность сразу из-за нескольких причин:

Больше вероятность ДТП. Чем больше показывает спидометр, тем больше риск попасть в аварию – хотя бы потому, что “быструю” машину сложнее заметить на дороге другим участникам движения или труднее остановить ее водителю.

Нехватка времени. На большой скорости у водителя меньше времени, чтобы среагировать на замеченную опасность.

Более тяжкие последствия. Организм человека имеет определенный запас прочности при сопротивлении нагрузкам во время ДТП. Но всему есть предел – и травмы, полученные от ударов по телу при столкновении с достижением определенной скорости, становятся смертельными.

Следовательно, говорить о конкретной скорости, на которой в том или ином виде ДТП погибает человек, нельзя. Но определенные границы безопасного можно определить.

Даже производители премиальных авто не могут гарантировать безопасность экипажам машин, которые двигались с неразумной скоростью

Для пешехода

Пешеход тяжело травмируется как от удара о кузов автомобиля, так и об асфальт или придорожные объекты – не зря же EuroNCAP насчитывает больше звезд тем машинам, которые после наезда “пытаются” удержать пешехода на капоте. Выжить после удара машиной, которая двигалась на скорости более 40 км/ч, человеку очень непросто. А после наезда машиной при 60 км/ч выживает лишь 15% пешеходов.

Для велосипедиста

Как ни странно, велосипедист более уязвим, чем пешеход. Ведь из-за своего положения в седле он падает на дорогу с большей высоты и имеет больше шансов долететь до колес другого автомобиля. При том велосипедист как правило не имеет защитного снаряжения – шлема, наколенников и тому подобное. Одно слово, чтобы нанести человеку на велосипеде фатальные повреждения, машине достаточно ехать на скорости 40 – 50 км/час.

Водители и пассажиры двухколесного транспорта – в числе наименее защищенных участников движения. Особенно когда не имеют защитного снаряжения

Для мотоциклиста

Судьба мотоциклиста тоже не завистливая, но он имеет на голове шлем, поэтому “боится” не столько падения на асфальт, сколько рикошета тела о сооружения на придорожной инфраструктуре или под колеса других машин. То есть жизнестойкость байкера в большой степени зависит от обстановки на дороге и скорости его мотоцикла. Но в любом случае столкновения даже стоящего мотоциклиста с машиной на скорости 60 км/ч будет достаточно для самых серьезных последствий.

Для водителя авто

Даже на 40 км/ч в гололед или дождь машина может слететь со своей полосы на встречную и “встретиться” там лоб в лоб с КамАЗом, который так же аккуратно движется на 40 км/час. И суммарной скорости сближения будет достаточно для летального исхода – так что смертельные 40 км/ч или нет?

Да, последствия аварии частично зависят от класса автомобиля и его поколения, но законов физики этот факт не отменяет

Большую роль играет скорость и в момент бокового столкновения: при 65 км/ч выживает лишь 15 % водителей и пассажиров. В заключение следует отметить, что трудно рассуждать о последствиях ДТП в автомобиле – даже сверхсовременном – который побывал в значительном ДТП и проходил ремонт не на дилерской СТО. Дело не только в недостающих подушках безопасности, а в правильно восстановленной силовой структуре кузова, включая вклейку стекла.

Для непристегнутого водителя

Особая категория "смертников" – водители, которые не пристегиваются во время езды. Для них действуют свои, более строгие скоростные критерии: при столкновении с неподвижным препятствием такой водитель погибает уже при 50 км/ч. Потому что человек при этом бьется о лобовое стекло с силой до 3 тонн. Еще для сравнения: удар о торпедо и лобовое стекло непристегнутого тела на скорости 60 км/ч адекватен его падению с 5 – 6 этажа.

На невысокой скорости непристегнутые водители и пассажиры погибают от удара о стекло, на высокой – разбиваются об асфальт или придорожные столбы

И напоследок еще одна короткая ремарка по поводу ремней безопасности: именно они считаются главным средством спасения людей в автомобиле в случае ДТП. Подушки безопасности – лишь вспомогательное средство (хотя тоже по своему эффективное). И более того, не пристегнутого человека может травмировать сама подушка, которая раскрывается навстречу лицу водителя или пассажира со скоростью свыше 300 км/ч! Именно поэтому на некоторых моделях при непристегнутом ремне эйбеги не срабатывают.

Рекомендация:

Садясь за руль, вы каждый раз берете на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь других людей. Об этом следует постоянно помнить, выбирая и скорость, и характер маневров. И имейте в виду, что помимо гибели в ДТП есть такая угроза, как тяжелое травмирование – и пренебрегать этим обстоятельством тоже не стоит. Тем более, что последствия травмирования могут быть пусть не смертельными, но все равно неисправимыми.