Windows 11 уже установлена более чем на 16 % современных ПК
Компания AdDuplex обновила свою статистику распространения версий Windows, сообщает 3Dnews.
По её данным, Windows 11 установлена на 16,5 % всех компьютеров, работающих под управлением актуальных операционных систем Microsoft. При этом 16,1 % принадлежит стабильной версии ОС, а ещё 0,4 % — сборкам для участников программы Windows Insider. Последний раз AdDuplex публиковала отчёт в конце ноября. Тогда доля Windows 11 составляла 8,6 %.
В то время как Windows 11 почти удвоила свою долю с ноября, доля Windows 10 21H2 за тот же период выросла более чем втрое и достигла 12,1 %.
Самой популярной на данный момент является Windows 10 21H1, использующаяся на 28,6 % компьютеров. От неё лишь немного отстаёт Windows 10 20H2 с долей в 26,3 %. AdDuplex заявляет, что популярность Windows 10 ещё долгое время будет стабильно высокой, поскольку многие компьютеры не соответствуют системным требованиям для Windows 11.
AdDuplex собирает статистику распространения операционных систем благодаря более чем 5 тысячам приложений из Microsoft Store, использующих AdDuplex SDK v.2. Затем компания берёт выборку из 60 тысяч компьютеров и публикует разбивку по версиям использующихся на них ОС. Стоит отметить, что компания может собирать информацию о версиях Windows только в Microsoft Store, поэтому старые версии ОС, которые больше не поддерживаются, в статистике не отображены.