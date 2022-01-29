Windows 11 уже установлена более чем на 16 % современных ПК

Компания AdDuplex обновила свою статистику распространения версий Windows, сообщает 3Dnews.

По её данным, Windows 11 установлена на 16,5 % всех компьютеров, работающих под управлением актуальных операционных систем Microsoft. При этом 16,1 % принадлежит стабильной версии ОС, а ещё 0,4 % — сборкам для участников программы Windows Insider. Последний раз AdDuplex публиковала отчёт в конце ноября. Тогда доля Windows 11 составляла 8,6 %.

В то время как Windows 11 почти удвоила свою долю с ноября, доля Windows 10 21H2 за тот же период выросла более чем втрое и достигла 12,1 %.

Источник изображения: AdDuplex

Самой популярной на данный момент является Windows 10 21H1, использующаяся на 28,6 % компьютеров. От неё лишь немного отстаёт Windows 10 20H2 с долей в 26,3 %. AdDuplex заявляет, что популярность Windows 10 ещё долгое время будет стабильно высокой, поскольку многие компьютеры не соответствуют системным требованиям для Windows 11.

Источник изображения: AdDuplex

AdDuplex собирает статистику распространения операционных систем благодаря более чем 5 тысячам приложений из Microsoft Store, использующих AdDuplex SDK v.2. Затем компания берёт выборку из 60 тысяч компьютеров и публикует разбивку по версиям использующихся на них ОС. Стоит отметить, что компания может собирать информацию о версиях Windows только в Microsoft Store, поэтому старые версии ОС, которые больше не поддерживаются, в статистике не отображены.