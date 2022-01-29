Россия после учений частично отводит войска от Украины

Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) частично отводит войска от Украины. Военнослужащие направляются в пункты постоянной дислокации, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

По словам командующего российскими войсками Александра Журавлева, плановая проверка боевой готовности в ЗВО завершилась.

"У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО" , - отметил он.

В пункты постоянной дислокации отводятся передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования.