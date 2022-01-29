Украинские военные провели артиллерийские учения возле Крыма

В районе административной границы с Крымом были проведены тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б", сообщает Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Как рассказал командующий ОС ВСУ Сергей Наев, на одном из военных полигонов Херсонской области артиллерийские подразделения, в соответствии с мерами боевой подготовки, успешно проводят тренировку боевых расчетов по нанесению огневого поражения по условному противнику.

"В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, а именно в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и оставления огневых позиций" , - отметил командующий.

По легенде учений, в ходе разведки местности беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций украинских войск. Расстояние до целей составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц “Мста-Б”.