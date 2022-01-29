В Днепре посреди ЖД-вокзала упала огромная люстра: пострадавших нет

В Днепре на железнодорожном вокзале упала и разбилась огромная люстра. К счастью из людей никто не пострадал, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Инцидент произошел в пятницу, 28 января.

В частности, работники меняли в ней лампы и чистили патроны, а во время ее поднятия оборвался трос, и люстра упала на пол.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В "Укрзализныце" отмечают, что работы проводились с соблюдением всех правил безопасности.

"Зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал" , - отметили в компании.

Также отметили, что "вокзальная компания" "Укрзализныци" запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

По словам руководителя пассажирского направления Укрзализныци Александра Перцовского, работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, которое объективно имеет высокий износ.