В Днепре посреди ЖД-вокзала упала огромная люстра: пострадавших нет
В Днепре на железнодорожном вокзале упала и разбилась огромная люстра. К счастью из людей никто не пострадал, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Инцидент произошел в пятницу, 28 января.
В частности, работники меняли в ней лампы и чистили патроны, а во время ее поднятия оборвался трос, и люстра упала на пол.
В "Укрзализныце" отмечают, что работы проводились с соблюдением всех правил безопасности.
"Зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", - отметили в компании.
Также отметили, что "вокзальная компания" "Укрзализныци" запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.
По словам руководителя пассажирского направления Укрзализныци Александра Перцовского, работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, которое объективно имеет высокий износ.