Porsche Taycan установил рекорд по скорости зарядки

Немецкой компании Porsche вновь есть чем гордиться, ведь фастбек Taycan только что побил рекорд скорости зарядки электромобилей в пробеге от одного побережья Америки до другого. В чём же суть рекорда? Всё дело в том, что электрокар смог проехать весь США с востока на запад, потратив на зарядку всего 2,5 часа, сообщает InsideEVs.

Рекорд уже подтвердили в Guinness World Records и отметили, что предыдущее достижение, установленное прошлой осенью новейшим KIA EV6, составило 7 часов, 10 минут и 1 секунду.

Если быть точным, то Porsche провел у зарядных станций 2 часа 26 минут и 48 секунд, чего оказалось достаточно, чтобы автомобиль проехал целых 4 562 км от здания мэрии Нью-Йорка до здания мэрии Лос-Анджелеса.

Предоставим слово Уэйну Гердесу, который управлял машиной:

"Сравнивая скорость зарядки различных электромобилей, на которых я ездил до сих пор, Taycan действительно задаёт планку. В первый раз я пополнил энергию на зарядной станции мощностью 350 кВт с 6 до 82 процентов всего за 22 минуты."

Уэйн использовал Plug Share и приложение Electrify America, чтобы составить график своего путешествия через всю страну. Ехал он на стандартном Taycan с дополнительной опцией Performance Battery Plus (батарея имеет ёмкость в 93,4 кВтч), пакетом Premium, адаптивным круиз-контролем и Porsche Electric Sport Sound.

Чтобы рекордная попытка была засчитана, Уэйн должен был тщательно оформлять каждую остановку: процесс контролировали независимые свидетели. Каждая пройденная миля снималась на видео, отслеживалась по GPS, рассматривалась и учитывалась судейской коллегией и лишь затем рекордный заезд был сертифицирован.

После этой уникальной поездки Уэйн заявил:

"Я горжусь и, честно говоря, немного удивлен тем, что с таким отрывом установил новый рекорд. Taycan показал себя даже лучше, чем ожидалось. Его производительность, комфорт и устойчивость на дороге были превосходными, но самым выдающимся показателем наряду с мощностью зарядки была его эффективность. Я благодарен за поддержку компании Porsche и сети Electrify America, благодаря которым это стало возможным".