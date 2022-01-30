В Киеве сурово проучили любителей парковаться в неположенном месте

В Киеве около жилого комплекса в районе Оболони в переулке сразу несколько автомобилей, припаркованных в неположенном месте, оставили со спущенными колесами, сообщает РБК-Украина.

В сети появилось видео с демонстрацией итога таких радикальных мер по борьбе с "героями парковки".

В публикации отмечается, что "наказать" нарушителей ПДД, которые упрямо оставляют свой транспорт на узкой дороге около ЖК "Навигатор" на Балтийском переулке и блокируют проезд, мог "какой-то неуловимый Зорро, который периодически решает вопрос кардинально".

На кадрах видно 5 иномарок со спущенными или пробитыми колесами, которые стоят вдоль переулка возле жилого дома.

Целой группе "героев парковки" спустили колеса на Оболони в Киеве (фото: скриншот с видео)

Также указывается, что от "героев парковки" страдают жители ЖК уже много месяцев - люди просят не бросать тут авто, так как закрывается дорога, проезжающие машины не могут разъехаться, образуются большие заторы.

Кроме того, на этом участке дорогибыло уже несколько ДТП, что полностью парализует заезд и выезд из жилкомплекса.

"Местные проводили беседы, оставляли записки, повесили ленту с распечатками "не парковатся", но паркованцев это остановило" , - говорится в сообщении

На киевской Оболони "героям парковки" спустили колеса (фото: скриншот с видео)

И вот так доходит до "самосуда", хотя эффект от него длится всего около двух недель, после чего автохамы снова начинают ставить свой транспорт нарушениями правил.