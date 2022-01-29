Пенсии в Украине вырастут с марта: на сколько

Премьер-министр Денис Шмыгаль после последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны анонсировал увеличение размера пенсий в Украине. Выплаты вырастут в результате индексации, которая произойдет уже весной этого года, сообщает РБК-Украина.

Когда произойдет повышение: по планам правительства, с 1 марта состоится индексация на 14%.

После индексации, как ожидается, пенсии в среднем вырастут на 500 гривен. Минимальный размер повышения выплат, согласно планам правительства, будет составлять 100 гривен.

Какие еще планы есть у Кабмина:

повысить минимальную пенсию для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы до 2 300 гривен ;

; установить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности в размере 2100 гривен ;

; повысить пособие на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, до 2 100 гривен ;

; установить ежемесячную доплату в размере 135 гривен к пенсиям (по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021 года).

Напомним, в правительстве заявляли, что минимальная пенсия для украинцев старше 70 лет вырастет до 3 000 гривен в 2022 году.