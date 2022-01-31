Куриные нагетсы: особый рецепт с орехом пекан и медово-горчичным соусом

Куриные нагетсы могут быть оригинальным и интересным блюдом на вашем обеденном столе. Их секрет – сухари японские панко и орехи пекан, сообщает 24 Канал.

Полезные куриные нагетсы полностью запеченные в духовке. Они хрустящие и сочные, ведь замаринованны в горчичном соусе и покрыты ореховой хрустящей корочкой пекан.

Рецепт куриных нагетсов с медово-горчичным соусом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6

Фото Damn delicious

Ингредиенты: – 1 килограмм куриных грудок без кожи; – соль; – свежемолотый черный перец; – 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.

Для соуса: – 1/4 стакана майонеза; – 1/4 стакана греческого йогурта; – 1/4 стакана меда; – 2 столовые ложки горчицы; – 2 столовые ложки дижонской горчицы.

Для панировки: – 1 стакан половинок орехов пекана; – 1 стакан сухарей панко; – 1 столовая ложка итальянской приправы; – 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока; – 1/4 чайной ложки гранулированного лука.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов. Покройте противень слоем пергамента для выпечки или силиконовым ковриком. Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, мед и горчицу. Чтобы приготовить хрустящую корочку с орехом пекан, смешайте орехи, сухари панко, итальянскую приправу, гранулированный чеснок и лук в чаше кухонного комбайна. Измельчите ингредиенты до консистенции грубой крошки. Нарежьте куриное мясо длинными полосками. Сдобрите солью и перцем. Поочередно погружайте полоски курицы в медовый соус, затем в смесь пекана, чтобы она покрыла их полностью. Сформированные нагетсы выложите на противень и запекайте 15 – 20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой, а курица полностью не приготовится. Подавайте блюдо с посыпанной зеленью петрушки и любимым соусом.

Приятного аппетита!