Признак в кишечнике, который указывает о наличии хронических заболеваний

Ученые в кишечнике нашли универсальный признак, указывающий на воспаление в организме. В частности, она может отвечать за развитие псориаза и рака кожи, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Многолетние исследования показали, что в кишечнике присутствует природный белок –фосфолипаза A2. Он может провоцировать выработку молекул, которые усиливают симптомы воспаления в организме

Ученые на протяжении нескольких лет исследовали взаимодействие фосфолипаза A2 с мембраной клеток человека. Они обнаружили, что белок мало взаимодействует с клетками человека. К тому же он проявляет яркую антибактериальную активность.

Что показало исследование

Связываясь с мембранами бактерий и расщепляя их, фосфолипаза A2 провоцирует выработку жирных кислот, которые усиливают воспаление в организме. В частности, в экспериментах на моделях мышей фосфолипаза A2 способствовала выработке провоспалительных липидов, которые усиливали у грызунов тяжесть симптомов артрита.

Также исследователи обнаружили связь фосфолипазы A2 с развитием псориаза, рака кожи и другими заболеваниями, для которых характерна воспалительная природа.

Ученые пришли к выводу, что блокирование провоспалительных липидов должно сократить симптомы системного воспаления в организме. Впоследствии они планируют провести клинические исследования с участием людей с артритом.

Кроме того, дисбаланс микробиоты кишечника ассоциируют с развитием различных заболеваний, а именно болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.