В Польше ожидает до миллиона беженцев в случае вторжения РФ в Украину
В случае полномасштабной войны в Украине, на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев, сообщает Польское радио.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.
По его словам, Польша должна быть готова к волне беженцев даже миллиона людей.
"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - сказал Вонсик.
Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.
"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.
Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.
"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал чиновник.