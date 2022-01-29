В Польше ожидает до миллиона беженцев в случае вторжения РФ в Украину

В случае полномасштабной войны в Украине, на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев, сообщает Польское радио.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

По его словам, Польша должна быть готова к волне беженцев даже миллиона людей.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны" , - сказал Вонсик.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе" , – сказал он.

Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.